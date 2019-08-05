الامارات | مانشستر سيتي يخطف «الدرع» من ليفربول بالركلات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج مانشستر سيتي، بطل الدوري والكأس، بطلاً لدرع المجتمع الإنجليزية التي تقام، تقليدياً، قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، وذلك بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، أمس، على ملعب «ويمبلي» في لندن. وكان سيتي، الذي تُوج بطلاً لدوري الموسم الماضي، في المرحلة الأخيرة بفارق نقطة فقط عن ليفربول بالذات، البادئ بالتسجيل في الدقيقة 12 عبر رحيم ستيرلينغ، قبل أن يعادل الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة 77. واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي، فابتسم الحظ لسيتي بفضل حارسه التشيلي، كلاوديو برافو، الذي صدّ محاولة الهولندي جورجينيو فينالدوم، مانحاً فريقه لقب درع المجتمع للمرة الثانية توالياً والسادسة في تاريخه، فيما فشل ليفربول في إحراز الدرع للمرة الأولى منذ 2006. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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