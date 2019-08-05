الامارات | «أبوظبي 35» بطل الزمن وأول المنطلقين في مونديال الفورمولا2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي، الزمن الأسرع عبر منافسات سباق أفضل زمن الذي يقام ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والمقامة حالياً في مدينة تونسبرغ النرويجية، بعد أن سجل زمناً وقدره 37.97 ثانية وهو الرقم نفسه الذي حققه صاحب المركز الثاني النرويجي توبايس مونتي كايس، ولكن جاء الفارق لمصلحة القمزي الصغير بفيمتو ثانية فقط وهو جزء من أجزاء الثانية سجل الأفضلية للقمزي في أحد أجمل سباقات الموسم في منافسات الزمن، وحل في المركز الثالث زورق الألماني ستيفان هاجز الذي حقق زمناً قدره 38.44 ثانية، وجاء زورق أبوظبي 36 بقيادة راشد الطاير في المركز السابع من السرعة بعد أن حقق زمناً قدره 39.40 ثانية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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