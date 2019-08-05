الامارات | الوحدة يطلب «النصر» في الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يطلب «النصر» في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع فريق الوحدة إلى العودة بنتيجة إيجابية بتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، عندما يواجه النصر السعودي في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ويأمل الوحدة العودة بالنتيجة الإيجابية حتى تسهل من مهمته في لقاء الإياب الذي يقام الإثنين المقبل على استاد آل نهيان في أبوظبي وسط جماهيره المتحمسة والطامحة لبلوغ الدور ربع النهائي، ومواصلة مشواره الناجح في البطولة القارية.

مواجهة اليوم هي الأولى بين الفريقين رسمياً في مختلف البطولات، فلم يسبق للفريقين أن لعبا معاً، سواء في البطولة الآسيوية أو البطولة العربية، ويحاول لاعبو الوحدة دخول التاريخ من أوسع أبوابه وتحقيق النصر الذي سيظل عالقاً في ذاكرة جماهيره طويلاً، خصوصاً أن الفريق نجح في كسر الحاجز النفسي في مواجهاته مع الأندية السعودية وحقق فوزاً كبيراً في دور المجموعات بالنسخة الحالية على اتحاد جدة بلقاء الذهاب في أبوظبي 4-1، وعاد من ملعب الجوهرة بتعادل حمل طعم الفوز في لقاء الإياب.

ورغم تقارب مستوى الفريقين الا أن كفة الوحدة هي الأرجح في لقاء اليوم، في ظل تأهله إلى دور الـ16 متصدراً بجدارة للمجموعة الثانية لدور المجموعات، بينما عانى النصر كثيراً في مشوار التأهل ودخل دور المجموعات من بوابة الملحق، واحتل المركز الثاني في مجموعته، وحقق الوحدة الفوز في أربع مباريات وتعادل في واحدة وخسر مثلها وسجل 14 هدفاً ودخل مرماه تسعة أهداف، حيث حقق الفوز على الاتحاد 4-1 وعلى الريان مرتين 2-1 و 4-3 وعلى لوكوموتيف 3-1 وتعادل مع الاتحاد 1-1، وكانت الخسارة الوحيدة له أمام لوكوموتيف صفر-2 في بداية المشوار، وتصدر لاعبه البرازيلي ليوناردو دي سوزا قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد ثمانية أهداف.

أمّا النصر فحقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر مباراتين وسجل 11 هدفاً ودخل مرماه سبعة أهداف، حيث حقق الفوز على الزوراء مرتين 4-1 و 2-1 وعلى الوصل 3-1 وتعادل مع ذوب أهن من دون أهداف وخسر أمام الوصل صفر-1 وأمام ذوب أهن 2-3.

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وستكون المواجهة أيضاً تحدياً من نوع خاص بين نجوم الفريقين تيغالي وليوناردو في الوحدة، اللذين سجلا 10 أهداف من مجموع الأهداف التي سجلها العنابي، وجوليانو وعبدالرزاق حمدالله في النصر، اللذين سجلا ستة أهداف من مجموع الأهداف التي سجلها العالمي.

ويتوقع أن يلعب الوحدة اليوم بأسلوب متزن بين الدفاع والهجوم بوجود أكبر عدد ممكن من اللاعبين في خط الوسط للسيطرة على منطقة المناورات، ومنع المنافس من بناء الهجمات مع القيام بهجمات مضادة سريعة في محاولة لخطف هدف أو أكثر.

وفي حالة تخطي الوحدة لمنافسه النصر في هذا الدور سينتظر في الدور ربع النهائي ملاقاة الفائز من مواجهة السد والدحيل القطريين في دور الـ16.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم عراقي بقيادة الحكم الدولي علي صباح، ويعاونه على الخطوط حيدر عبدالمحسن (مساعد أول) وأمير داوود (مساعد ثانٍ) ومهند قاسم حكماً رابعاً، ويراقب الحكام البحريني جاسم محمود.

لم يسبق للفريقين أن التقيا رسمياً، سواء في البطولات الآسيوية أو العربية.

لمشاهدة تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.