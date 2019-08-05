الامارات | علي حسين يبتسم للذهب في عالمية قوى الإرادة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقلد لاعب المنتخب الوطني لأصحاب الهمم علي حسين، بذهبية دفع الكرة الحديدية «فئة f34»، في اليوم الثاني من بطولة العالم لألعاب القوى لفئة الشباب المقامة حالياً بمدينة نوتويل السويسرية رافعاً رصيد البعثة الإماراتية إلى خمس ميداليات. واحتفلت البعثة عقب الإنجاز بهذا الانتصار، حيث عمت الفرحة الجميع وتعاهد اللاعبون واللاعبات وأجهزتهم الفنية والإدارية على مواصلة الجهد حتى النهاية حتى تكلل مساعي الجميع بالوصول إلى منصات التتويج مجدداً في آخر يوم للمسابقات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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