الامارات | سانتوس يرفض إعارة موتا إلى شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن سانتوس يرفض إعارة موتا إلى شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض نادي سانتوس البرازيلي العرض الذي تقدمت به شركة شباب الأهلي لكرة القدم، لضم اللاعب البرازيلي، جيان موتا، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بداية من فترة الانتقالات حالية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية.

وأوضحت صحيفة «فوكس سبورتس» أن إدارة نادي سانتوس رفضت الاقتراح الذي تلقته من نظيرتها في شباب الأهلي، بشأن استعارة جيان موتا لمدة موسم واحد، لافتة إلى أن سانتوس يرغب في بيع اللاعب بصفة نهائية، ولن يوافق على إعارة اللاعب مع أفضلية الشراء للنادي الإماراتي.

وأضافت: «إدارة النادي لم تحدد السعر الذي ترغب في الحصول عليه من شباب الأهلي، نظير بيع بطاقة جيان موتا، لكن مصادر أكدت أن النادي الإماراتي مستعد لدفع أربعة ملايين يورو، لكن سانتوس يرغب في الحصول على ستة ملايين، ولن يقبل بأقل من خمسة ملايين يورو على أقل تقدير، خصوصاً أن النادي البرازيلي يمتلك 80% من عقد اللاعب».

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وأشارت إلى أن جيان موتا، البالغ من العمر 25 عاماً، يمتد عقده مع سانتوس حتى 30 يونيو 2022، مبينة أن مدرب الفريق، خورخي سامباولي، لا يعتمد عليه بشكل أساسي، ولن يمانع انتقاله إلى شباب الأهلي، في حال الحصول على مقابل مادي جيد.

من جهة أخرى، حقق شباب الأهلي فوزه الأول في تجاربه الودية خلال معسكره الخارجي في إسبانيا، بتغلبه، أول من أمس، على العربي الكويتي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك بعدما خسر «فرسان دبي» تجربته الأولى في معسكره بسلوفاكيا أمام دوروجي المجري بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مباراة شباب الأهلي أمام العربي الكويتي تألقاً كبيراً من حارس المرمى، حسن حمزة، والمولدوفي لوفانور هنريكي، وأحمد العطاس، إذ تصدى حمزة لركلة جزاء، كما أحرز العطاس الهدف الأول في المباراة، بينما أحرز لوفانور الهدفين الثاني والثالث، وأضاف محمد جمعة (بيليه) الهدف الرابع بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة.

ودفع المدرب الأرجنتيني، رودلفو أروابارينا، بتشكيلة ضمت عدداً كبيراً من لاعبي الصف الثاني، إذ لعب كل من حسن حمزة، وليد عباس، محمد جابر، عبدالعزيز هيكل، عبدالعزيز الكعبي، عبدالله النقبي، ماجد حسن، لوفانور هنريكي، ماورو دياز، أحمد جشك، أحمد العطاس، بينما أجرى أروابارينا سبعة تبديلات في الشوط الثاني، بنزول كل من محمد إسماعيل، سعيد أحمد، سعود عبدالرزاق، السويسري ديفيد مارياني، عادل وجدان، محمد جمعة، سلطان النوبي.