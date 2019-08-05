الامارات | 10 لاعبين عادوا عن الاعتزال لتقديم «خبرة السنين»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين عادوا عن الاعتزال لتقديم «خبرة السنين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد اللاعب المخضرم فيصل خليل، من الاعتزال بعد ست سنوات، وأعلن انضمامه بصورة رسمية لفريق الحمرية، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، ولمدة موسم وأحد قابل للتجديد، وذلك في مفاجأة كروية من العيار الثقيل، لكن حالة فيصل (36 عاماً) ليست الأولى في ملاعب كرة القدم، إذ شهدت السنوات الماضية عودة عدد كبير من اللاعبين من التقاعد لتقديم الخبرات الطويلة التي اكتسبوها.

ترصد «الإمارات اليوم» أبرز 10 نجوم منهم في الساحات العالمية، على النحو التالي:

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