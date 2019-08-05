الامارات | مدرّبون ولاعبون قادرون على صُنع الفارق في الدوري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتلهف الجمهور لمتابعة 10 لاعبين ومدرّبين يتوقع أن يغيّروا شكل دوري الخليج العربي في الموسم الجديد، قياساً بالإمكانات التي يتمتعون بها وقدراتهم على صُنع الفارق مع أنديتهم، يتقدمهم البرازيلي كايو، المنتقل من الوصل إلى العين، ومواطنه ويلتون سواريز، الذي رحل عن الشارقة ليرتدي قميص الوصل، فضلاً عن الترقب الجماهيري لما سيفعله مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وإمكانية فوزه بأول لقب لدوري الخليج العربي، خلال مسيرته في الملاعب الإماراتية، بعدما حظي الموسم الفائت بثنائية كأسي رئيس الدولة والخليج العربي.
ورفعت الصفقات والانتقالات الجديدة من حدة الإثارة المتوقعة للبطولة في الموسم الجديد، الذي يدخله الشارقة حاملاً للقب، والعين لتعويض ما فاته من بطولات الموسم الماضي، وشباب الأهلي لاستعادة مجده في الدوري، وكذلك الأمر للوحدة والجزيرة والنصر والوصل التي تشكل أبرز الفرق المتنافسة.
«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المدرّبين واللاعبين الذين سيغيرون من شكل المنافسة في الدوري الموسم الجديد، على النحو التالي:
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