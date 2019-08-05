الامارات | المظلات الإماراتية تحلق بـ 6 ميداليات في مونديال موسكو

شكرا لقرائتكم خبر عن المظلات الإماراتية تحلق بـ 6 ميداليات في مونديال موسكو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المنتخب الوطني للقفز بالمظلات ست ميداليات خلال مشاركته في مونيال روسيا، وأهدى الإنجاز الكبير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.
وأعرب رئيس اتحاد الرياضات الجوية نصر النيادي، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الذي حققه أبطالنا للعام الثاني على التوالي في هذه التظاهرة العالمية التي تحظى بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم.
ووجه النيادي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته ودعمه الكبيرين لأسرة المظلات، مؤكداً أن هذه الانتصارات ما كانت لتتحقق لولا دعم سموه اللامحدود لرياضيي المظلات، مشدداً على أن «القادم سيكون أفضل».
وكان نجوم المنتخب قد تقلدوا ست ميداليات على الصعيدين الجماعي والفردي، عن طريق الفريق الذي يضم كلاً من عبدالباري القبيسي وفهد الهرمودي وإيفان، فيما حقق عبدالباري القبيسي ذهب الترتيب العام والقفز الحر وفضية المسافة وبرونزية السرعة.
وقال نجم المنتخب عبدالباري القبيسي إن المنافسات كانت شديدة، وإن البطولة العالمية في روسيا حظيت بمشاركة كبيرة من ابرز نجوم اللعبة الذين قدموا للمشاركة وهم في أفضل جاهزية لذلك جاء المستوى عالياً جداً، ووعد بأن تكون ألوان جميع الميداليات ذهبية في المستقبل.
القبيسي: جميع الميداليات ستكون ذهبية في المستقبل.
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