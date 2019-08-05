شكرا لقرائتكم شوقى غريب: ستاد القاهرة يستضيف مباريات المنتخب الأوليمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أنه تلقى وعداً من اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة باستضافة الاستاد لمباريات الفراعنة فى البطولة المقبلة. أضاف شوقى غريب فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون": سيخوض المنتخب الوطني الأوليمبى ودياته النهائية فى شهر أكتوبر المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة. تابع غريب أن المنتخب سيخوض مباراته الافتتاحية فى البطولة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى وهو ما يزيد من حظوظ اللاعبين والفريق فى المساندة الجماهيرية. Advertisements وأغلق استاد القاهرة ملعبه لعمل الصيانة اللازمة قبل انطلاق بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو القادمة. وتستضيف مصر التصفيات المؤهلة للأولمبياد المقبلة شهر نوفمبر القادم بمشاركة 8 منتخبات أفريقية.

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