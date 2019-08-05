شكرا لقرائتكم شوقى غريب: معسكر الأوليمبى ينطلق 2 سبتمبر يتخلله مباراتين وديتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أن معسكر الفريق سيبدأ من يوم 2 سبتمبر وحتى العاشر من الشهر نفسه.
أضاف شوقى غريب فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" ان الفريق سيخوض مباراتين وديتين خلال الأجندة الدولية المقبلة بعد الاتفاق الذى تم مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية.
وقال شوقى غريب أن البطولة المقبلة التى سيخوضها الفريق فى نوفمبر المقبل صعبة للغاية وسيكون أمام الفراعنة تحديات كثيرة تحتاج الى استعداد جيد.
وتستضيف مصر التصفيات المؤهلة للأولمبياد المقبلة شهر نوفمبر القادم بمشاركة 8 منتخبات أفريقية.
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