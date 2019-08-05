شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: فوز المقاصة على الزمالك في الكأس سيكون طريقنا للتتويج باللقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمنضم حديثا إلى المقاصة عن كواليس مفاوضات النادي الفيومي معه للانضمام إلى صفوفه، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا تليفونيا من أحد وكلاء اللاعبين يعرض عليه اللعب للمقاصة وكان ردي بأن الزمالك لديه مباريات مهمة في الدوري، وأبلغته أنني سأدرس العرض عقب الانتهاء منها.

تابع في تصريحات للموقع الرسمي للمقاصة: طالبت الوكيل أن يحصل على قرار من مجلس إدارة الزمالك للتفاوض للرسمي وبعد الانتهاء من مباراة الأهلي بدأت التفاوض معهم، خاصة أن الإدارة البيضاء كانت قد أرسلت الاستغناء الخاص بي إلى المقاصة بالفعل، وبدأت الحديث مع المسئولين هناك وهم في غاية الاحترام، كاشفا أن علاقته مع أحمد حسام ميدو خاصة لأنه سبق وتدرب معه من قبل، ويرحب بأن يتدرب معه مجدداً.

وعن طموحه في الفترة القادمة، أكد أنه في طبعه يحب المكسب والمنافسة على كل شيء والمقاصة فريق محترم ولديهم إمكانيات عالية سواء من جهاز فني أو لاعبين ولا تقل عما كان في الزمالك، كما أن مجلس الإدارة يوفر كل شيئ للفريق، وأتمنى أن نكون عند الثقة ونفرح مجلس الإدارة.

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أوضح: المقاصة كان له الأولوية بالنسبة لي بعد الزمالك، وهو ما أبلغته لهم بعد أن فاتحوني في اللعب لصفوفهم، وأتمنى أن أكون إضافة حقيقية لهم وأساعدهم ويساعدونني، مشيرا إلى أن الاحترام المسئولين في المقاصة شجعه على الانضمام للمقاصة، وأشعر بالراحة معهم وأرى أنه اختيار موفق في مشواري، وأتمنى أكون عند حسن ظنهم وعلى مستوى ثقتهم في.

وعن الاستقبال في يومه الأول بالمقاصة، أشار أنه كان استقبال عالي خاصة من هاني سعيد وحسني فتحي وصلاح ريكو وأعرف معظم اللاعبين خاصة من لعبوا في الزمالك، ولم أشعر أنني غريب في النادي شعرت أنني أتواجد به منذ سنين ماضية، وأتمني أن يكون الحب بين اللاعبين سببا في تتويج المقاصة بالبطولات ، والمقاصة فريق كبير ولديه جمهور عريض.

عبر عن أميته في أن تكون مباراة فريقه القادمة ضد الزمالك ببطولة الكأس خطوة في طريق المنافسة على حصد اللقب، وقادرين على التتويج به، ولدينا طموح في التتويج بالبطولة، مؤكدا أن معظم لاعبي المقاصة لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك ولديهم خبرات، وأتمنى أن نوفق في إسعاد مسئولي النادي وجماهيره ، خاصة أنهم يتعاملون باحترام مع اللاعبين وبخصوص الجهاز حدث ولا حرج.