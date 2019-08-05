الزمالك يخطط لقدوم المدرب الجديد قبل نهاية الأسبوع...

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ووفقًا لمصدر مطلع، أن الزمالك يتفاوض مع 3 مدربين فى الوقت الحالى وسيقوم باختيار الأفضل من بينهم للإعلان عنه بعد الوصول لاتفاق نهائى مع واحدًا من الأسماء الثلاثة التى يرفض مسئولو القلعة البيضاء الكشف عنه فى الوقت الحالى.
كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أعلن سفر أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالنادى إلى فرنسا من أجل التفاوض مع عدد من المدربين لقيادة الأبيض خلفا لخالد جلال، المدير الفنى الراحل عن القلعة البيضاء حيث يتولي طارق يحيي المهمة حاليا بشكل مؤقت.
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