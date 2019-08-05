شكرا لقرائتكم الزمالك يخطط لقدوم المدرب الجديد قبل نهاية الأسبوع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط مسئولو الزمالك لقدوم المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى قيادة الأبيض فى الفترة المقبلة، بحد أقصى نهاية الأسبوع الجارى، حتى يتمكن من متابعة الفريق فى مباراته أمام ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ووفقًا لمصدر مطلع، أن الزمالك يتفاوض مع 3 مدربين فى الوقت الحالى وسيقوم باختيار الأفضل من بينهم للإعلان عنه بعد الوصول لاتفاق نهائى مع واحدًا من الأسماء الثلاثة التى يرفض مسئولو القلعة البيضاء الكشف عنه فى الوقت الحالى.

كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أعلن سفر أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالنادى إلى فرنسا من أجل التفاوض مع عدد من المدربين لقيادة الأبيض خلفا لخالد جلال، المدير الفنى الراحل عن القلعة البيضاء حيث يتولي طارق يحيي المهمة حاليا بشكل مؤقت.