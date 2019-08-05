شكرا لقرائتكم مساعد الدوسري بطلاً لـXBOX ووصيفاً لكأس العالم الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج السعودي مساعد الدوسري يوم الأحد، بطلًا لـXBOX ضمن منافسات كأس العالم الإلكترونية Fifa eWorld Cup 2019، بعد تغلبه على الفرنسي رافسو (4-3) بمجموع المباراتين، ليحتفظ بلقبه للعام الثاني على التوالي، وفي المقابل خسر الدوسري نهائي Fifa eWorld Cup 2019 أمام الألماني محمد أوبا 3-2 بمجموع المباراتين، ليفقد بذلك فرصة المحافظة على لقبه الذي حققه في العام الماضي.

وكان الدوسري قد حقق عدة بطولات منها "FIFA eWorld Cup" لعام 2018 في لندن، و"FUT Champions Cup" في مانشستر لذات العام.

ويعتبر البطل السعودي أول لاعب في تاريخ اللعبة، يصبح بطلاً للعالم مرتين في موسم واحد، كما نال "جائزة أفضل لاعب في العالم للرياضات الإلكترونية" لعام 2018 في لندن، وبطل آسيا وإفريقيا FIFA17. وعلى صعيد المنافسات المحلية، حقق الدوسري لقب بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للرياضات الإلكترونية وبطل الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية.

وحقق الألماني محمد هاركوس لقب كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية بعدما فاز على السعودي مساعد الدوسري حامل اللقب في النهائي الكبير وحصد جائزة قدرها 250 ألف دولار يوم الأحد.

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وتفوق هاركوس، وهو أحد أكثر لاعبي كرة القدم الإلكترونية خبرة لكنه لم يكن مرشحا للتتويج باللقب، على الدوسري 3-2 في مجموع المباراتين في لندن. وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت على منصة إكس بوكس، بالتعادل

1-1 بينما تفوق هاركوس 2-1 في مباراة الإياب على منصة بلاي ستيشن. وبدأ ملايين اللاعبين حول العالم طريق الوصول إلى النهائيات قبل أن يصعد أفضل 32 لاعبا وبدأت المنافسات يوم الجمعة على مدار 58

ساعة من البث المباشر عبر 6 لغات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات التلفزيونية الشهيرة.

واحتفل هاركوس، وهو لاعب محترف في صفوف فيردر بريمن لكرة القدم الإلكترونية، بالتتويج عن طريق التلويح بالعلم الألماني. وقال هاركوس بعد دقائق من الفوز "أتمنى فقط ألا أستيقظ. هذا جنون. لم أتوقع ذلك وهذا أمر لا يصدق. "جئت إلى هنا دون الكثير من المران لأننا في نهاية الموسم لكني فزت على مسعد الدوسري وهذا جنون".

وأضاف قبل أن يتسلم الجائزة من ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس "لا أعتقد أني جيد بهذا الشكل. يحتاج المرء إلى الحظ وأن يقدم مستويات رفيعة".

وبات هاركوس أول ألماني ينال اللقب منذ انطلاق المسابقة في 2004. وقال السعودي الدوسري "هو يستحق الفوز. سأعود العام المقبل