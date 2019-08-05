شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يخسر مباراته الأولى في "غرب آسيا" أمام الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد فرانسو حريري في مدينة أربيل، بافتتاح مشاركته في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق،في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وقدّم الأخضر أداءً جيداً في الشوط الأول إذ انتظر حتى الدقيقة 13 والتي شهدت افتتاحه التسجيل عن طريق قائده ربيع سفياني الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالكريم القحطاني ووضع الكرة في الشباك.

وانتظر المنتخب الكويتي حتى الدقيقة 25 حينما تمكن لاعبه حسين الموسوي من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.

Advertisements

وسنحت فرصة ثمينة للأخضر لتسجيل هدف التقدم حينما حصل لاعبه علي النمر على ركلة جزاء عند الدقيقة 32، ليتصدى لها اللاعب عبدالكريم القحطاني ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس سليمان عبدالغفور الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب الكويتي بشكل مغاير عن الشوط الاول ووضح اصراره على تسجيل هدف الفوز والذي تحقق عند الدقيقة 67 عن طريق مهاجمه فيصل عجب الذي تلقى تمريرة من زميله فيصل زايد ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ويتصدر المنتخب الكويتي ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب البحريني الذي انتصر على نظيره الأردني 1-صفر.

ويلعب المنتخب السعودي يوم الأربعاء السابع من أغسطس مع منتخب البحرين، بينما يلاقي المنتخب الكويتي نظيره الأردني في اليوم ذاته.