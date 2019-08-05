باريس سان جيرمان يريد بيع نيمار لريال مدريد من اجل الاحتفاظ بمبابي

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كشف تقرير إعلامي بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تخطط لاستخدام المهاجم البرازيلي نيمار داسيلفا طعماً لجذب الغريمين ريال مدريد و برشلونة الإسبانيان خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

و أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن إدارة باريس سان جرمان مقتنعة تماماً من رحيل نيمار ، لكنها تريد استغلال هذا الرحيل وفق ما يخدم مصالحها ، ويعزز من استقرار النادي ، ومواصلة المشروع الرياضي الذي لا يزال يراوح مكانه .

وبعدما أدرك مسؤولو النادي الفرنسي بأن عين ريال مدريد ليست على نيمار ، وإنما على زميله المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ، فقد سارعوا إلى اطلاق تصريحات ضد الكتالونيين، حيث أكد الرئيس ناصر الخليفي بإنه مستعد لبيع نيمار لأي نادٍ ما عدى برشلونة.

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وفهم الجميع من هذه التصريحات ، بأن الإدارة الباريسية مستعدة لتسهيل مهمة انتقال نيمار إلى ريال مدريد من اجل ان يصرف الأخير نظره عن مبابي .

وفي ذات السياق حرصت إدارة باريس سان جيرمان ومدرب الفريق الألماني توماس توخيل على تعزيز مكانة مبابي في الفريق معتبرين إياه احد اهم ركائز المشروع الرياضي للنادي ، حيث عرضوا عليه تجديد عقده الى ما بعد يونيو من عام 2022 مقابل راتب سنوي ضخم وصلت قيمته إلى 50 مليون يورو بعقد طويل المدى.

يشار بأن الإدارة الباريسية تسعى لضرب عصافير عديدة بحجر واحد ، حيث ستتخلص من صداع نيمار الذي اصبح يؤرق مسؤولي النادي، مع إرغام ريال مدريد بصرف النظر عن مبابي ، ثم إفساد الأمر على برشلونة بسبب العلاقة المتوترة بين الناديين.