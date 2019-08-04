انت الان تتابع بعد تولي مسؤولية السعودية.. رينارد يكشف "الهدف الكبير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رونار: سأتواجد الاثنين في مباراة النصر والوحدة الإماراتي

حدد المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، أهدافه مع المنتخب السعودي لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، بعدما وقع الأحد العقد مع الاتحاد المحلي للعبة برئاسة ياسر المسحل.

وأفاد رينارد في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بأن "الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 هو أحد أهدافنا الرئيسية التي سنعمل عليها، ونسعى لتحقيقها. ونسعى لكتابة التاريخ والنجاح الذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن الاثنين الماضي تعيين رينارد على رأس الإدارة الفنية لـ"الأخضر" في أول تجربة للفرنسي مع منتخب وطني خارج حدود القارة الأفريقية، بعد أيام من إعلان رحيله عن تدريب المنتخب المغربي، الذي أشرف عليه منذ مطلع عام 2016.

وأتت خطوة استقالة رينارد من تدريب المغرب عقب خروج أسود الأطلس من الدور الثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر، إثر خسارة مفاجئة أمام بنين بركلات الترجيح، لكن الفرنسي أكد أن قراره كان متخذا قبل انطلاق البطولة.

وخلف رينارد في الإدارة الفنية للمنتخب السعودي، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي أمضى عاما ونصف عام في منصبه، ولم يتم تجديد عقده بعد نهاية المشاركة في كأس آسيا 2019 مطلع العام الحالي في الإمارات، حيث خرج المنتخب السعودي من الدور الثمن النهائي أمام اليابان (صفر-1).

Advertisements

وفي مؤتمره الصحفي بعد التوقيع، تطرق رينارد إلى الاختلاف بين قارتي آسيا وأفريقيا، قائلا: "من خلال تجربة دامت 10 أعوام في أفريقيا، أستطيع القول إن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها، وأعتقد أن الأمر الأهم للمدرب هو التكيف مع البيئة، التي تعمل بها، ومن المهم جدا أن أتواجد في السعودية لفترات طويلة".

وأضاف: "أنا على دراية بشغف الجماهير هنا، وأن المنافسة تزداد موسما بعد آخر بين الأندية، ولقد تحدثت مع العديد من اللاعبين المغاربة الذين سبق وأن لعبوا في الدوري السعودي".

وتابع: "سأتواجد الاثنين في مباراة النصر والوحدة الإماراتي (دوري أبطال آسيا)، وسأعود الثلاثاء إلى جدة لحضور مباراة الأهلي والهلال (في المسابقة ذاتها)، وسيكون من مهامي أنا وطاقمي اكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدتي في عملي مع المنتخب".

وتحدث رينارد عن التواجد في نهائيات كأس العالم، التي تعتبر تجربة عظيمة يود تكرارها كل مرة، قائلا: "علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلا، وسنسعى سويا لتحقيقه".

وكشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن سهولة في الاتفاق مع المدرب الفرنسي، وقال: "كانت هناك معايير وضعناها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب، والاختيار وقع على الفرنسي هيرفي رينارد الذي كانت المفاوضات معه ولله الحمد سهلة، وما ساعدنا أكثر هو متابعته السابقة للمنتخب".