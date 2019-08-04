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مشاهدة ميسي.. حلم جدة أمريكية "للموت بسلام"

أصبح ترقب عشاق نادي برشلونة الإسباني لجولته الإعدادية في الولايات المتحدة مرتبطاً بقصة الجدة الأمريكية التي انتشرت قصتها على تويتر، حيث تقول إنها سترقد بسلام بعد أن ترى ميسي شخصياً وهو يلعب.

يترقب الكثير من عشاق كرة القدم في الولايات المتحدة وخارجها مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قريباً جولة نادي برشلونة إعدادية بالولايات المتحدة، حيث سيواجه فريق نابولي الإيطالي مرتين. وانتظاراً لهذا اليوم نشرت فتاة أمريكية صورة لجدتها وهي ترتدي قميص ميسي رقم 10، وكتب الفتاة في تغريدتها تقول:

"سنأخذ جدتي الرائعة إلى مباراة نابولي مع برشلونة، إذ تقول إنها لا يمكن أن تموت بسلام دون رؤية ميسي شخصياً وهو يلعب. يا له من أمر مضحك".

ولقيت التغريدة الكثير من الإعجاب والإطراء، حتى أن أحد المعلقين طالب بحصول الجدة الأمريكية على الكرة الذهبية لهذا العام.

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فيما طالب آخر بإعادة نشر التغريدة حتى تصل إلى ليونيل ميسي نفسه، قال آخر إنه يأمل –على عادة اللاعبين في نهاية المباراة- أن تتبادل القميص مع ميسي.

وغرد آخر: "ليبارك الرب فيك وفي جدتك.... لقد اتخذت خياراً رائعاً بقميص ليو".

وعلق أحدهم بالقول: "لا يوجد موت أكثر سلاماً من هذا. جدة رائعة".

ويخوض برشلونة المباراة الإعدادية الأولى مع نابولي في 8 آب/ أغسطس 2019. ومن المرجح أن يلعب البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول ظهور له مع برشلونة في هذا الموسم.