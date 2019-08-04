الان تتابع كلاسيكو أسيوي بنكهة سعودية.. معلومات وأرقام قبل مواجهة الأهلي والهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم الـ صالح - الخليج 365

يلتقي مساء الثلاثاء المقبل الأهلي السعودي أمام شقيقه الهلال السعودي، في الـ6 من شهر أغسطس الجاري في لقاء يجمعهما ضمن بطولة دوري أبطال آسيا دور الـ16 في لقاء الذهاب والذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتعد هذه المباراة هي الأولى بين الفريقين في البطولة الآسيوية وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء الـ13 من شهر أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

– مشوار الفريقين الآسيوي هذا الموسم

الأهلي

بدأ الأهلي مشواره الآسيوي في المجموعة الرابعة مع السد القطري وباختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني وكانت أولى المباريات أمام السد القطري في جدة وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدفين دون رد سجلهما عمر السومة، وفي ثاني المباريات خسر الأهلي أمام باختاكور في طشقند بهدف دون رد، وفي ثالث جولة خسر الأهلي أمام بيرسبوليس في عمان بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة عاد الأهلي ليعوض الخسارة أمام الإيرانيين ويفوز بهدفين لهدف سجل للأهلي عمر السومة هدفين، وفي الجولة الخامسة خسر الأهلي أمام السد في قطر بهدفين لهدف سجل للأهلي عمر السومة، في الجولة الأخيرة عاد الأهلي ليفوز على باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف بهدفي عمر السومة و عبدالرحمن غريب في آخر الدقائق ليتأهل كثاني للمجموعة بـ9 نقاط حيث تصدر السد بـ 10 نقاط.

الهلال

بدأ الهلال البطولة الآسيوية حيث أتى مع مجموعة قوية ضمت العين الإماراتي والدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني، و كان أول لقاء للهلال أمام العين على ملعب هزاع بن زايد وانتهى اللقاء بفوز الهلال بهدف وحيد سجله محمد الشلهوب.

في ثاني المباريات التقى الهلال بالرحيل القطري في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض وانتهى اللقاء بفوز الزعيم بثلاثة أهداف لهدف وحيد سجلها ادواردو و البليهي وقوميز، وفي ثالث جولة تواجه استقلال طهران والهلال في عمان وانتهى بفوز استقلال بهدفين لهدف سجل للهلال قوميز.

وفي الجولة الرابعة تقابل الهلال مرة أخرى مع استقلال طهران وانتهى اللقاء بفوز الهلال بهدف دون رد سجله جيوفينكو.

في الجولة الخامسة التقى الهلال بالعين الإماراتي في الرياض وانتهى بهدفين دون رد سجل للأزرق باهبري و الشلهوب، وفي اختتام دور المجموعات تعادل الهلال مع الدحيل في قطر بهدفين لمثلها سجل للهلال قوميز هدفين ليتأهل الهلال متصدرًا للمجموعة الثالثة بـ13 نقطة.

– لقاءات الهلال والأهلي الخارجية

أقيمت 4 لقاءات خارجية بين الهلال والأهلي جمعيها كانت في البطولة العربية فاز الهلال في لقاءين و الأهلي في لقاء وحيد وتعادلا مرة واحدة.

و في عام 2005م تواجه الفريقان لتحديد المركز الثالث في دوري أبطال العرب حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدفين و في لقاء الإياب انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي الموسم الماضي التقى الفريقان ذهابا وإيابا في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال وانتهى الذهاب بهدف دون رد للهلال وفي الإياب هدف دون رد للأهلي وتغلب الهلال بركلات الترجيح.

أبرز غيابات وتعاقدات الفريقين

يغيب عن الهلال محمد البريك بداعي الإصابة التي لحقت به مساء أمس في الركبة ومن المتوقع أن يغيب ذهابا وإيابا و كذلك سيغيب سلمان الفرج ونواف العابد بداعي عدم الجاهزية وستكون مشاركة عبدالله عطيف وياسر الشهراني محل شك، ومن ناحية التعاقدات استطاع الهلال أن يتعاقد مع الكوري هيون كأجنبي آسيوي.

Advertisements

كما يغيب عن الأهلي عبدالله حسون و عبدالباسط هندي ويوسف الحربي بسبب تراكم البطاقات ومعتز هوساوي بداعي عدم الجاهزية وستكون مشاركة سعيد المولد في محل شك، وتعاقد الأهلي مع 4 لاعبين محليين سلطان مندش وخالد البركة ويزيد البكر ومحمد خبراني وثلاثة لاعبين أجانب الصربي اليكسيتش والبوسنيين ساريتش و زوكانوفيتش.

أجانب الفريقين في البطولة:

– الأهلي

– السوري عمر السومة

– البرازيلي دي سوزا

– ديجانيني من الرأس الأخضر

– الصربي اليكسيتش

– الهلال

– الفرنسي قوميز

– الإيطالي جيوفينكو

– البيروفي كاريلو

– الكوري هيون

– هدافو الفريقين في البطولة الآسيوية

#الأهلي

– عمر السومة 6 أهداف

#الهلال

– بافتيمبي قوميز 4 أهداف