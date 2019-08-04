شكرا لقرائتكم خبر عن «مارسيليا» الفرنسى يهدد انتقال «موليكا» للأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف مسؤولو النادى الأهلى، خلال الساعات القليلة الماضية، المفاوضات مع جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبى الكونغولى، والذى نجح فى جذب الأنظار إليه بشدة، خلال بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية، وذلك بعدما تمسك مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، بالتعاقد مع مهاحم إفريقى متميز خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم هجوم الفريق. وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحب بارتداء الفانلة الحمراء خلال الفترة المقبلة، ولكن الأزمة تكمن فى تمسك نادى مازيمبى بخدمات اللاعب، كما تحفظ مسؤولو النادى على العرض المادى الذى عرضه الأهلى فى بداية المفاوضات مقابل مليون و500 ألف دولار لإتمام انتقال اللاعب لمدة 3 مواسم، وتسعى لجنة التعاقدات لحسم التفاوض، خاصة بعدما تلقى اللاعب عرضًا جديدًا من نادى مارسيليا الفرنسى. فيما يدرس سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، توقيع عقوبة مالية على مؤمن زكريا، لاعب الفريق، بعدما نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر» يقول: «الدنيا رايحة وجاية..

هنشوف الدنيا هتودينا على فين.. دائمًا نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيئًا غير المشاهدة.. مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدى الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال». ويرى مدير الكرة أن اللاعب قد تجاوز فى حق الجهاز الفنى، وأنه من المفترض أن تتم مناقشه تلك الأمور فى الغرف المغلقة وليس فى وسائل الإعلام، لاسيما أن الفريق مقبل على فترة مهمة ويحتاج لأجواء أكثر استقرارًا. من جهة أخرى، واصل الفريق الكروى الأول تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة «إطلع بره» بطل جنوب السودان المقرر لها الحادى عشر من أغسطس الجارى، فى ذهاب دور الـ64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا. وتشهد تدريبات الفريق، خلال الفترة الحالية، التركيز على الجانبين البدنى والفنى، استعدادًا للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال مسابقة كأس مصر وخوض ضربة البداية فى دورى أبطال إفريقيا بنسخته الجديدة مع بطل جنوب السودان، واستأنف الفريق تدريباته، الجمعة الماضى، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق. كما ينتظم ثلاثى الفريق الدولى، وليد سليمان ومحمد الشناوى وأيمن أشرف، فى مران، اليوم الإثنين، بعد انتهاء راحتهم السلبية، أمس الأحد، وكان الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية إضافية عن الفريق الذى عاد لاستئناف تدريباته، الجمعة الماضى. فيما أكد الجهاز الإدارى أن بعثة الفريق السودانى ستصل مصر قبل المباراة بـ«72 ساعة». من جهة أخرى، يواجه الفريق الكروى الأول نظيره بيراميدز يوم ١٧ أغسطس الجارى فى دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر بملعب برج العرب.