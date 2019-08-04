شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك الأجنبى يصل الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مسؤولو نادى الزمالك لاتفاق مبدئى مع المدرب الأجنبى الذى سيقود الفريق الكروى الأول خلال الموسم المقبل، وينتظر أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة. ووفقًا لمرتضى منصور، رئيس النادى، فإن نجليه أحمد وأمير عقدا جلسة ثلاثية مع المدير الفنى الذى سيتولى قيادة الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، وألمح رئيس النادى، خلال تصريحاته لـ«المصرى اليوم»، إلى بعض تفاصيل التعاقد مع المدرب الأجنبى، لافتًا إلى أن أغلب أفراد الجهاز المعاون سيكون أجنبيًا وليس من أبناء النادى كما يعتقد البعض، ورفض منصور الإفصاح عن جنسية المدير الفنى الذى سيتولى قيادة القلعة البيضاء لحين توقيع العقود، خلال الساعات المقبلة، موضحًا أنه على اتصال دائم بنجليه من أجل الاستقرار على بقية التفاصيل، وأشار إلى أن الجهاز المعاون سيضم مدربًا عامًا ومدربًا للحراس ومخططًا للأحمال أجانب، مشددًا على أنه لن يتدخل فى الأمور الفنية الخاصة بالمدير الفنى.

كان الزمالك قد دخل فى مفاوضات مع أربعة مدربين أجانب، خلال الساعات الماضية، بينهم ألمانى وبرتغالى ويونانى، لكن رئيس النادى يرفض الإعلان عن هوية المدير الفنى خوفًا من إفساد المفاوضات، وأكد منصور، خلال تصريحاته، أن خزينة النادى قادرة على تحمل أعباء الراتب الشهرى لأى مدرب أجنبى، لكن مجلس الإدارة وضع معايير لاختيار المدير الفنى، أهمها أن تكون له خبرة فى إفريقيا وصغير السن وحصد بطولات ولديه القدرة على قيادة أندية كبيرة تمتلك شعبية جارفة مثل الزمالك. من جهة أخرى، اقترب إمام عاشور، لاعب الوسط المهاجم بنادى غزل المحلة، المعار إلى حرس الحدود، من التوقيع على عقد لمدة خمس سنوات للقلعة البيضاء مقابل 12 مليون جنيه، وكان اللاعب قد تألق خلال الموسم المنقضى مع حرس الحدود خلال فترة إعارته.

فيما تقرر مواجهة فريق الكروى الأول نظيره مصر المقاصة يوم ٢٨ أغسظس الجارى بدور الـ٨ بكأس مصر