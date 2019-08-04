شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» ترصد كواليس اجتماع الجبلاية مع الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، هجومًا شرسًا على اتحاد الكرة خلال جلسة الأندية مع ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، وعدد من مندوبى الأندية، خلال مناقشة جدول الدورى للموسم الجديد. وانتقد «جونياس» عدم حضور أى مدير فنى للاجتماع المنظم للموسم الجديد، لافتا إلى أن ناديه تلقى دعوة رسمية من الجبلاية تفيد بحضور مدربى الأندية، لكن لم يحضر أحد من المدربين وتواجد كل الإداريين عن كل فريق، واتهم «تاكيس»، سويلم ومعاونيه بالعشوائية وعدم الإعداد الجيد للموسم الجديد أمام كافة الحاضرين، وقال بالحرف الواحد: «لم أرَ مدربًا واحدًا حضر الاجتماع.. الجميع إداريون فقط»..

مما اضطره للانسحاب من الجلسة بعد أن أبدى اعتراضه على زيادة عدد الأجانب، وحذر من خطورة ذلك على الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية. ورصدت «المصرى اليوم» كواليس اجتماع مندوبى الأندية مع الجبلاية لمناقشة أزمات الدورى، وحذر سيد عبدالحفيظ خلال الجلسة من تكرار أزمة المؤجلات التى حدثت فى الموسم الماضى، كما رفض مدير الكرة بالأهلى تغيير الملاعب قبل خوض المباريات بـ24 ساعة كما كان يحدث فى الموسم المنقضى، فيما رد عامر حسين على أن التغيير كان بسبب الظروف الاستثنائية التى شهدها الموسم المنقضى، ووافقت الأندية على أن يكون هناك مهلة لمدة خمسة أيام لتأجيل أى مباراة بالدورى فى حالة خوض الفريق مباراة إفريقية خارج الأرض، بينما حصل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على نسخة من المواعيد المقترحة للموسم الجديد قبل الجلسة. كما قرر الاتحاد توحيد الكرة المستخدمة فى مباريات مسابقة الدورى العام بأقسامه المختلفة، وتم تكليف كابتن حمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد بمكاتبة للشركة العالمية المبرم معها عقد اتفاق مبدئى لتوريد العدد المناسب منها لاحتياجات الأندية المشاركة فى المسابقة دعما من الاتحاد.