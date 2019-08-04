شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتوج بكأس «خوان جامبر» بفوزه على أرسنال بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توج نادي برشلونة الإسباني بلقب كأس «خوان جامبر» الودي، بعد فوزه على نادي آرسنال الإنجليزي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم /الأحد/ على ملعب «كامب نو».

سجل لآرسنال المهاجم الجابوني أوباميانج في الدقيقة 37.. بينما أحرز مدافع آرسنال ماتيلاند نيلز هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69، ونجح المهاجم الأورجوياني لويس سواريز في تسجيل هدف الانتصار لبرشلونة في الدقيقة 90.