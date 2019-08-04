شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يربط "الفيل" لـ3 سنوات قادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادي طلائع الجيش تمديد عق علي الفيل مدافع الفريق العسكري لمدة ثلاث مواسم مقبلة . ووقع الفيل علي العقد الجديد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري للفريق. ويقيم طلائع الجيش معسكرا مغلق بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد فى الوقت الحالى ، بعدما تعاقد مجلس الإدارة مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد. Advertisements وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب . وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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