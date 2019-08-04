شكرا لقرائتكم مرجان: تطوير غرف الملابس جزء من استراتيجية الأهلي للارتقاء بمنظومة الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال المدير التنفيذي، إن الانشاءات الجديدة والأجهزة التي تم الاستعانة بها في صالة الجيم والأدوات المساعدة على إعادة التأهيل – تضع النادي في مصاف الأندية العالمية.
وأكد المدير التنفيذي، أن خطة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب تهدف إلى الارتقاء بكافة القطاعات داخل النادي بعد افتتاح صالة الكاراتيه، ومنطقة الفوت كورت، وجارٍ حاليًا التجهيز لافتتاح المنطقة الترفيهية، موضحًا أن خطط التطوير تشمل مقر النادي بالجزيرة وكذلك فرعي مدينة نصر والشيخ زايد.
وشدد على أن إدارة النادي تستمع لجميع الآراء، وتسعى لتلبية رغبات الأعضاء وطموحات الجماهير بالشكل الذي يوطد العلاقة بين النادي وأعضائه وجماهيره.
ووجّه المدير التنفيذي التهنئة لأعضاء وجماهير الأهلي، بعد الحصول على درع الدوري للمرة 41 في تاريخ النادي، مؤكدًا على أن هذا الدوري يعد الأغلى، نظرًا لِكَمِّ الصعوبات والضغوط التي تعرض لها النادي على مدار الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر مرجان: تطوير غرف الملابس جزء من استراتيجية الأهلي للارتقاء بمنظومة الكرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.