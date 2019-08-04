إنبي يحضر لضم "جناح" أجنبي...

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وترفض إدارة إنبى الكشف حاليا عن هوية اللاعب حفاظاً على إتمام الصفقة بعدما أصبح لدى النادى البترولى مقعداً شاغراً فى قائمة الأجانب عقب إعارة اللاعب المالى أبو بكر ديارا إلى الشرطة العراقى لمدة موسم واحد.
ويستعد الفريق البترولى حالياً بمعسكرا مغلقا فى مدينة الإسماعيلية لمنافسات الموسم القادم ويسعى على ماهر المدير الفنى للفريق لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة للنسخة المقبلة من بطولة الدورى خاصة إن هدفه يتمثل فى عودة الفريق للمنافسة على المربع الذهبى فى الموسم الجديد.
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