شكرا لقرائتكم إنبي يحضر لضم "جناح" أجنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحرك مسئولو إنبى، لتدعيم صفوف الفريق البترولى في الخط الأمامى حيث استقرت إدارة النادى بالاتفاق مع على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى على استقدام لاعب أجنبى فى مركز الجناح سيصل إلى القاهرة خلال الأسبوع الجارى تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وترفض إدارة إنبى الكشف حاليا عن هوية اللاعب حفاظاً على إتمام الصفقة بعدما أصبح لدى النادى البترولى مقعداً شاغراً فى قائمة الأجانب عقب إعارة اللاعب المالى أبو بكر ديارا إلى الشرطة العراقى لمدة موسم واحد.

ويستعد الفريق البترولى حالياً بمعسكرا مغلقا فى مدينة الإسماعيلية لمنافسات الموسم القادم ويسعى على ماهر المدير الفنى للفريق لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة للنسخة المقبلة من بطولة الدورى خاصة إن هدفه يتمثل فى عودة الفريق للمنافسة على المربع الذهبى فى الموسم الجديد.