شكرا لقرائتكم 6.5 مليون جنيه دفعة غزل المحلة الأولى من بيع إمام عاشور للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم مسئولو غزل المحلة 6.5 مليون جنيه من نادي الزماك عقب توقيع عقود انضمام إمام عاشور إلى القلعة البيضاء، فى الجلسة التى عقدت اليوم بمقر قلعة ميت عقبة، وذلك بعد انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء.

ويتسلم مسئولو المحلة على باقى قيمة الصفقة على ثلاث دفعات ستكون كل دفعة كل 6 أشهر خلال الفترة المقبلة حيث تعد قيمة انتقال اللاعب بشكل كامل من المحلة إلى الزمالك مقدرة بـ12 مليون جنيه.

جاء توقيع إمام عاشور للزمالك وانضمامه اليوم ليكون الصفقة رقم 11 لقلعة ميت عقبة بعد ضم 8 لاعبين جدد هم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض.

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