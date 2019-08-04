شكرا لقرائتكم الزمالك يوقع عقود إمام عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع مسئولو نادى الزمالك، عقود التعاقد مع إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة، بشكل رسمى، اليوم الأحد، لتكون الصفقة رقم 11 فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الأمامى بالفريق الأبيض.

إمام عاشور الصفقة رقم 11 للزمالك بعد ضم 8 لاعبين جدد هم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض.

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كان الزمالك قد توصل لاتفاقاً مع حرس الحدود لقطع إعارة اللاعب من المحلة إلى حرس الحدود التى كانت ستنتهى بنهاية الموسم القادم ثم أجرى مسئولى النادى الأبيض مفاوضات مع المحلة من خلال جلسة عقدت اليوم فى مقر قلعة ميت عقبة ونجحت تلك المفاوضات فى النهاية لإتمام الصفقة ليصبح لاعبا بالقلعة البيضاء بشكل رسمى لمدة 5 مواسم مقبلة.

وشهدت الجلسة اليوم بين الزمالك والمحلة حضور اللواء حازم الغريب ممثلا عن نادى حرس الحدود بجانب ممثلى غزل المحلة وعلى رأسهم حسام عزو وأحمد أبو العزم بجانب وكيل أعمال اللاعب أحمد يحيى ومحمد شيحة وسيط الصفقة وأنهى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك السابق المفاوضات لتتم الصفقة بشكل رسمى مع كافة أطرافها.