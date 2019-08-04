شكرا لقرائتكم ياسر المسحل: مباراة السوبر ستقام في السعودية يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اختيار الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب السعودي جاء وفقاً لمعايير محددة، مصيفا بأن مباراة السوبر السعودي ستقام في السعودية في يناير المقبل.

وقال المسحل في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الفرنسي رينارد: كانت هناك معايير وضعناها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب، والاختيار وقع على الفرنسي هيرفي رينارد، المفاوضات مع رينارد كانت سهلة، وما ساعدنا أكثر هو متابعته السابقة للمنتخب السعودي.

ومن ناحية أخرى أوضح رئيس الاتحاد السعودي أن لقاء كأس السوبر بين النصر بطل دوري المحترفين والتعاون بطل كأس الملك، سيقام في السعودية في شهر يناير من العام المقبل 2020.