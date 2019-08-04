شكرا لقرائتكم فينورد يتعادل مع سبارتا روتردام في الدوري الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل نادي فينورد حملته في الدوري الهولندي لكرة القدم يوم الأحد بالتعادل بهدفين لمثلهما مع ضيفه سبارتا روتردام في المرحلة الأولى من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز هيرينفين على هيراكليس 4 - صفر وأوتريخت على أدو دين هاغ 4 - 2 وألكمار على فورتونا سيتارد 4 - صفر.

وتقدم سبارتا روتردام بهدف سجله محمد رايحي في الدقيقة 49 وتعادل ستيفن بيرغويس لفينورد في الدقيقة 66 ثم سجل لارس فيلدويك الهدف الثاني لسبارتا روتردام في الدقيقة 74 قبل أن يتعادل سام لارسون في الوقت بدل الضائع للقاء.

وفي المباراة الثانية، اكتسح فريق هيرينفين مضيفه هيراكليس برباعية دون رد، وسجل أهداف هيرينفين إبراهيم دريسيفيتش وجوردي برويغن وميتشيل فان بيرخن وشيديرا إغوكي في الدقائق الثامنة و17 و28 و الأخيرة من الوقت الأصلي.