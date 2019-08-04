شكرا لقرائتكم ديلي آلي يغيب عن مباراة توتنهام الافتتاحية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن ديلي آلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير سيغيب عن افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ في الهزيمة بركلات الترجيح أمام إنتر في مباراة ودية يوم الأحد.

ومنح لوكاس مورا التقدم لتوتنهام في الدقيقة الثانية بعد عمل رائع من إيريك لاميلا لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي أدرك التعادل في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من إيفان بريشيتش إلى ستيفانو سينسي.

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وكان الحديث الأبرز عن إصابة آلي التي ستحرم ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام من خدماته قبل انطلاق الدوري. وقال المدير الفني عن إصابة اللاعب البالغ عمره 23 عاما في العضلة الخلفية للفخذ والتي أبعدته في فترتين في الموسم الماضي: لا أعتقد أنه سيكون جاهزا للموسم الجديد. إنها العضلة ذاتها لذا بالتأكيد نشعر بقلق. يجب أن ينتبه إلى ما يحدث لجسده لكننا هنا لمساعدته. نعتقد أنها إصابة بسيطة وسيحتاج إلى عدة أسابيع فقط للعودة والانضمام إلى التشكيلة.

وغاب عن توتنهام المدافعون بن ديفيز وسيرج أورييه وخوان فويث بسبب إصابات في الفخذ واليد والكاحل على التوالي، كما سيغيب فويث عن انطلاق الموسم للإيقاف وهو الأمر ذاته للمهاجم سون هيونغ-مين بعد طردهما في الجولة قبل الأخيرة للموسم الماضي.

ويستهل توتنهام مشواره في الدوري باستضافة أستون فيلا يوم السبت المقبل.