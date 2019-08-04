اخبار الرياضه

ديلي آلي يغيب عن مباراة توتنهام الافتتاحية في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم ديلي آلي يغيب عن مباراة توتنهام الافتتاحية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن ديلي آلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير سيغيب عن افتتاح الممتاز لكرة القدم بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ في الهزيمة بركلات الترجيح أمام إنتر في مباراة ودية يوم الأحد.

ومنح لوكاس مورا التقدم لتوتنهام في الدقيقة الثانية بعد عمل رائع من إيريك لاميلا لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي أدرك التعادل في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من إيفان بريشيتش إلى ستيفانو سينسي.

Advertisements

وكان الحديث الأبرز عن إصابة آلي التي ستحرم ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام من خدماته قبل انطلاق الدوري. وقال المدير الفني عن إصابة اللاعب البالغ عمره 23 عاما في العضلة الخلفية للفخذ والتي أبعدته في فترتين في الموسم الماضي: لا أعتقد أنه سيكون جاهزا للموسم الجديد. إنها العضلة ذاتها لذا بالتأكيد نشعر بقلق. يجب أن ينتبه إلى ما يحدث لجسده لكننا هنا لمساعدته. نعتقد أنها إصابة بسيطة وسيحتاج إلى عدة أسابيع فقط للعودة والانضمام إلى التشكيلة.

وغاب عن توتنهام المدافعون بن ديفيز وسيرج أورييه وخوان فويث بسبب إصابات في الفخذ واليد والكاحل على التوالي، كما سيغيب فويث عن انطلاق الموسم للإيقاف وهو الأمر ذاته للمهاجم سون هيونغ-مين بعد طردهما في الجولة قبل الأخيرة للموسم الماضي.

ويستهل توتنهام مشواره في الدوري باستضافة أستون فيلا يوم السبت المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديلي آلي يغيب عن مباراة توتنهام الافتتاحية في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا