هرفي رينار بعد توليه تدريب المنتخب السعودي: أناهنا لصناعة التاريخ.. ورئيس الإتحاد: المفاوضات كانت سهلة للغاية

أحمد أبوعقيل

أكد هيرفي رينار المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد لتقديمه لوسائل الإعلام والجمهور وتوقيع العقود عن سعادته البالغة بتلك الخطوة، مؤكدًا أن هدفه قيادة الفريق لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال رينار أنه سيبدأ عمله فورًا بمتابعة مباريات الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا، والبداية مع لقاء النصر ضد الوحدة غدًا في الرياض ثم لقاء القمة السعودي بين الأهلي والهلال في جدة يوم الأربعاء.

وأضاف: "سعيد بخوض تجربة وتحدٍ جديد مع المنتخب السعودي، طلبت قبل التوقيع الحضور إلى السعودية لمتابعة المنافسات وكل الفرق، واستقطبت كافة فريق عملي حتى يمكننا تغطية ومتابعة كافة المباريات واكتشاف العديد من اللاعبين" حسبما ذكرت صحيفة الشرق الاوسط السعودية

"التواجد في كأس العالم تجربة عظية تود تكرارها دومًا، لكن علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلًا، سنسعى سويًا لتحقيق هذا الهدف. ما قلته لحظة وصولي هو أننا سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا، والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي".

أضاف "سألت اللاعبين في المغرب ممن تواجدوا في الدوري السعودي وأعطوني فكرة مميزة عن الأجواء"..

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ومن جانيه قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اختيار هيرفي رينار لتدريب المنتخب الوطني كان بناءً على معايير محددة.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن التعاقد مع المدرب الفرنسي الأسبوع الماضي، وعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم لتقديمه للإعلام والجمهور.

وقال المسحل خلال المؤتمر "كانت هناك معايير محددة وضعناها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب، ووقع الاختيار على الفرنسي رينار".

أضاف "المفاوضات مع رينار كانت سهلة، وما ساعدنا أكثر هو متابعته السابقة للمنتخب السعودي".

وكان المدرب قد تُوج بلقب البطولة القارية مرتين سابقًا، إذ فاز بها عام 2012 مع زامبيا ثم عام 2016 مع كوت ديفوار.