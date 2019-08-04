مطالب ديبالا و وكيل اعماله تعرقلان إتمام صفقة الانتقال إلى مانشستر يونايتد

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عبرت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي عن إنزعاجها من الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي و جورج انتون وكيل اعماله ، إزاء مطالبهما المالية العالية من أجل موافقتهما على إتمام صفقة الانتقال خلال الانتقالات الصيفية الحالية .

و رغم جدية العرض الذي تقدمت به إدارة مانشستر يونايتد للتعاقد مع ديبالا الناحيتين الفنية والمالية ، إلا ان الصفقة مهددة بالفشل بسبب ما تصفه الصحافة البريطانية بجشع اللاعب و وكيل اعماله .

وبحسب ما اوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن اللاعب الأرجنتيني اشترط على إدارة "اليونايتد" الحصول على راتب اسبوعي قدره 350 الف جنيه استرليني أي اكثر من ضعف ما يتقاضاه حالياً مع نادي يوفنتوس، ليكون ثالث أعلى راتب في الدوري الانكليزي، في وقت ان سياسة النادي تقوم على تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة بلغت عند بعض النجوم نحو 25% ، وذلك في أعقاب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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من جانبه طالب وكيل اللاعب بمنحه عمولة تقدر بـ 13 مليون و 700 الف جنية استرليني مقابل تسهيله و تسريعه إتمام الصفقة و هو الامر الذي اعتبره الإنكليز بـ "العار" ، وبإنه طلب غير معقول و لا يمكن الاستجابة إليه.

وفي ذات السياق أشارت التقارير الإيطالية بأن الصفقة مهددة بالفشل رغم تقدم المفاوضات بين الناديين ، لكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت سياسة لوي الذراع التي يستخدمها ديبالا و وكيل اعماله ، لأن المهاجم الأرجنتيني يريد تعويض انتقاله لنادٍ لا يشارك في دوري أبطال أوروبا من خلال رفع مطالبه المالية .

هذا وقد يضطر ديبالا ووكيل أعماله إلى مراجعة مطالبهما المالية ، تحت ضغط القرار الذي اتخذه الجهاز الفني بنادي يوفنتوس ، بإجباره على التدرب منفرداً و وضع اسمه على قائمة الانتقال من أجل إفساح المجال امام قدوم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من نادي مانشستر يونايتد في صفقة مقايضة قد تشمل أيضاً إدراج المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش.

يشار بأن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس يرى بأن هجوم الفريق بتواجد روميلو لوكاكو و كريستيانو رونالدو سيكون افضل و اكثر فعالية من تواجد ديبالا الذي خسر تواجده في تشكيلة الفريق الأساسية ، منذ عهد المدرب الاسبق ماسيميليانو اليغري ، وحتى قبل مجيء المهاجم البرتغالي.