نتيجة مباراة برشلونة وارسنال اليوم تنتهي بتتويج برشلونة بلقب كأس غامبر 2019

انتهت نتيجة مباراة برشلونة وارسنال في الشوط الأول من اللقاء، بتقدم أرسنال بنتيجة هدف دون رد، سجله اللاعب أوباميانغ في حدود الدقيقة 37 من المباراة ليتأجل الحسم إلى مجريات شوط اللقاء الثاني، الذي تمكن من خلاله نادي برشلونة من تعديل نتيجة المباراة في الدقيقة 69 من المباراة، وفي تمام الدقيقة 90 من المواجهة سجل المهاجم لويس سواريز هدف برشلونة الثاني، ليقود فريقه إلى التتويج بلقب كأس غامبز 2019.

مباراة برشلونة اليوم ضد أرسنال في مباراة نهائي كأس جوهان غامبر 2019، والتي ستجمع الفريقين مساء اليوم على ارضية ملعب الكامب نو في برشلونة، كما سنقدم لكم تردد قناة الشارقة الناقلة والتي ستعرض مباراة برشلونة وارسنال اليوم.

وتنطلق مباراة برشلونة وارسنال اليوم الأحد، في تمام الساعة 18.00 مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 20.00 مساءا بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام التاسعة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي العاشرة من ليلة اليوم، هو توقيت بداية مباراة برشلونة وارسنال مباشرة اليوم بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وارسنال مباشرة اليوم، ستكون هي قناة الشارقة الرياضية المفتوحة، التي أعلنت أنها ستتيح متابعة مباراة ارسنال وبرشلونة مباشرة الليلة في كأس جوهان غامبر، وتردد قناة الشارقة الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، هو التردد 11012، وسيتواجد في التعليق على لقاء برشلونة وارسنال اليوم المعلق عبد الحميد الجسمي.