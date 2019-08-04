هنا موعد مشاهدة مباراة الاتحاد واصفهان الإيراني الإثنين والقنوات الناقلة في مباريات دور ال16 من دوري...

موعد مشاهدة مباراة الاتحاد واصفهان الإيراني والقنوات الناقلة لها في دوري أبطال أسيا 2019 هو ما سنقدمه لكم في هذا الموضوع، و مباراة الاتحاد واصفهان اليوم الإثنين تأتي في مباريات الذهاب من مباريات دور ال16 من دوري أبطال أسيا 2019، التي يستقبل من خلالها الاتحاد السعودي ضيفه ذوب أهن أصفهان الإيراني على أرضية ستاذ أل المكتوم بنادي النصر في دبي، وهي مباراة يطمح من خلالها كل فريق على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإقتراب من التأهل إلى الربع النهائي قبل موعد مباراة العودة والإياب.

موعد مباراة الاتحاد واصفهان الإيراني

موعد مباراة الاتحاد واصفهان الإيراني في مباريات دور ال16 من دوري أبطال أسيا 2019 اليوم الإثنيين الموافق ل 5 أغسطس 2019، سيكون ابتداء من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت غرينتش، وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت كل من مصر والسودان، وفي السابعة من مساء يوم الإثنين بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أما موعد بداية مشاهدة مباراة الاتحاد واصفهان مباشرة بتوقيت الإمارات سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد واصفهان مباشرة

القناة الناقلة التي ستعرض مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وذوب أهن أصفهان الإيراني مباشرة اليوم الإثنين 5-8-2019، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها على أحداث المباراة المعلق أحمد البلوشي.

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مباراة الاتحاد وذب أهن أصفهان الإيراني

في مباريات دور الجموعات وقبل موعد مباراة الاتحاد واصفهان في دور ال 16، تمكن ممثل الكرة السعودية نادي الاتحاد من التأهل في المركز الثاني من المجموعة الثانية وذلك برصيد إحدي عشرة نقطة، بعد الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراتين وانهزم في مواجهة واحدة.

وفي المقابل أصفهان الإيراني يدخل موعد مباراة الاتحاد السعودي في جدول مباريات دور ال16 من دوري أبطال أسيا، بعد أن تجاوز الدور الماضي في المركز الأول من المجموعة الأولى برصيد إثني عشرة نقطة، بعد الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مثلها ولم ينهزم الفريق الإيراني في مباريات دور المجموعات.

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