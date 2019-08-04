يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر اون لاين رابط سريع وجودة عالية

مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر اليوم الأحد 4 أغسطس 2019، فى أولى مباريت المنتخب السعودى و المنتخب الكويتى فى بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة حاليا فى مدينتى كربلاء و اربيل بالعراق، مجموعة السعودية تضم أيضا منتخبات البحرين و الاردن ، و قد لعبا منذ قليل و فاز منتخب البحرين بهدف مقابل لاشىء ليتصدر المنتخب البحرينى المجموعة برصيد ثلاث نقاط فى انتظار نتيجة المباراة بين المنتخب السعودى والمنتخب الكويتى.

مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر فى تمام العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرة وبغداد والدوحة والكويت التاسعة

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الكويت

مباريات بطولة غرب اسيا المقامة حاليا فى دولة العراق منقولة على عدد من القنوات الرياضية المفتوحة منها

قناة العراقية الرياضية

قناة الاردن الرياضية

قناة الكويت الرياضية

قناة البحرين الرياضية

قناة سوريا الفضائية

تشكيل منتخب السعودية

حراسة المرمي : مصطفي ملائكة

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خط الدفاع : محمد العمري – حسين الشويش – سامي الخيبري – فواز اليامي.

خط الوسط : حاتم بلال – محمد الفهيد – عبدالكريم القحطاني.

خط الهجوم : علي النمر – خالد كعبي – ربيع سفياني.

عشر دقائق مرت من احداث الشوط الأول و النتيجة حتى الآن هى التعادل السلبى بين السعودية والكويت

بعد مرور ربع ساعة النتيجة اصبحت الان 1/0 لصالح منتخب السعودية

1/1 النتيجة حتى الان بين السعودية والكويت