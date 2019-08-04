اخبار الرياضه

يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر اون لاين رابط سريع وجودة عالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مشاهدة مباراة والكويت بث مباشر اليوم الأحد 4 أغسطس 2019، فى أولى مباريت المنتخب السعودى و المنتخب الكويتى فى بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة حاليا فى مدينتى كربلاء و اربيل بالعراق، مجموعة السعودية تضم أيضا منتخبات البحرين و الاردن ، و قد لعبا منذ قليل و فاز منتخب البحرين بهدف مقابل لاشىء ليتصدر المنتخب البحرينى المجموعة برصيد ثلاث نقاط فى انتظار نتيجة المباراة بين المنتخب السعودى والمنتخب الكويتى.

مباشر السعودية والكويت

مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر فى تمام العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرة وبغداد والدوحة والكويت التاسعة

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الكويت

مباريات بطولة غرب اسيا المقامة حاليا فى دولة العراق منقولة على عدد من القنوات المفتوحة منها

  • قناة العراقية الرياضية
  • قناة الاردن الرياضية
  • قناة الكويت الرياضية
  • قناة البحرين الرياضية
  • قناة سوريا الفضائية

تشكيل منتخب السعودية

حراسة المرمي : مصطفي ملائكة

Advertisements

خط الدفاع : محمد العمري – حسين الشويش – سامي الخيبري – فواز اليامي.

خط الوسط : حاتم بلال – محمد الفهيد – عبدالكريم القحطاني.

خط الهجوم : علي النمر – خالد كعبي – ربيع سفياني.

عشر دقائق  مرت من احداث الشوط الأول و النتيجة حتى الآن هى التعادل السلبى بين السعودية والكويت

بعد مرور ربع ساعة النتيجة اصبحت الان 1/0 لصالح منتخب السعودية

1/1 النتيجة حتى الان بين السعودية والكويت

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا