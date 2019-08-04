توقيت مباراة برشلونة ضد أرسنال في نهائي كأس غامبر لكرة القدم ومتابعة الموعد

موعد مباراة أرسنال وبرشلونة اليوم الأحد الثامنة بالمساء على قناة الشارقة الرياضية كاس غامبر لكرة القدم ونرصد معكم كل جديد عبر التحديثات

نهائي كأس جوهان غامبر، على ملعب الكامب نو وتنقل المباراة قناة الشارقة الرياضية، تابع اليوم برشلونة وأرسنال بدون تقطيع، تابع اليوم برشلونة وأرسنال، وتستعد برشلونة لبدء الموسم بالتتويج، من أجل مصالحة جماهيره بعد الإقصاء من دوري الأبطال في الموسم الماضي، تابع المقال الآن.

برشلونة وأرسنال

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إلتقى برشلونة وأرسنال في 11 مباراة، فازت برشلونة في سبعة مباريات على الأرسنال، وفازت أرسنال في مباراة وحيدة، وحسم التعادل السلبي ثلاث مباريات بين الفرق، تابع برشلونة وأرسنال بدون تقطيع، ونتابع معكم نتيجة برشلونة وأرسنال اليوم في نهائي الكأس.

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