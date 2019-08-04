الآن: نتيجة مباراة برشلونة وأرسنال في كأس خوان جامبر الودية وعودة سواريز للمشاركة والتسجيل

نتيجة مباراة برشلونة وأرسنال، يلتقي فريق برشلونة اليوم الأحد مع الجانرز أرسنال في لقاء كأس خوان جامبر الودية تلك البطولة التي ينظمها النادي الكتالوني في بداية كل موسم كروي لاحياء ذكرى مؤسسه، وستكون تلك المباراة فرصة كبيرة للمدرب أرنستو فالفيردي لاشراك اللاعبين الذي يعتقد تواجدهم بصورة أساسية في تشكيلة الموسم الذي يشارف على البداية.

مباراة برشلونة وارسنال

وسيكون اللقاء منقولا للجماهير العربية بصورة مجانية من خلال متابعة قناة الشارقة الرياضية والتي تنقل بعض المواجهات الودية، وعن المباراة فقد شدد مدرب البرسا أن العودة للكامب نو أمر سعيد للتواجد وسط الجماهير المتعطشة لكرة القدم بعد توقف كبير، ويأمل في كون المواجهة احتفالية جميلة.

برشلونة وأرسنال

ولن تكون تلك المباراة الأخيرة للبرسا للاستعداد لبداية الليجا بل سيخوض الفريق عدة مواجهات قادمة أبرزها مع نابولي الايطالي، أما عن ايمري مدرب أرسنال والذي وصفه فالفيردي بالحاد في طريقة لعبه فانه يعلم أن المباراة هى الاستعداد الأمثل لبداية البريميرليج والذي ينطلق قطاره باللقاء الافتتاحي يوم الجمعة القادمة.

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نتيجة مباراة برشلونة وأرسنال

وذكرت تقارير صحفية بأن أرسنال سيقوم بطلب كوتينهو على سبيل الاستعارة لمدة عام بعد نهاية اللقاء مستغلا مشاركته في مباراة اليوم فهل ينتقل النجم البرازيلي للدوري الانجليزي مرة أخرى

تشكيل برشلونة شهد عدة مفاجآت من المدرب فالفيردي في مركز حراسة المرمى لاسيما الخط الأمامى وثلاثي الهجوم وجاء كالتالي: نيتو، سيميدو، بيكيه، اومتيتي، البا، دي يونج، راكيتيتش، ريكي بويج، ديمبلي، كارليس بيريز، غريزمان

دقائق قليلة على بداية أحداث الشوط الأول من اللقاء في بطولة كأس خوان غامبر جوهان جامبر الودية، ودخول اللاعبين الآن لانطلاقة اللقاء