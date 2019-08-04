ملخص نتيجة مباراة الاردن والبحرين بطولة اتحاد غرب اسيا | مُباراة جد مجنونة

ملخص نتيجة مباراة الاردن والبحرين بطولة اتحاد غرب اسيا، مساء الیوم يخوض منتخبي النشامى والبحرين لقاء ناري ضمن بطولة اتحاد غرب آسیا في الجولة الأولي بالمجموعة الثانية، وتقام البطولة بالعراق وتحديداً على ملعب أربیل وكربلاء، ولكن مواجهة الليلة تحديداً سيتم نقلها على ملعب أربيل والذي تميز بحسن التنظيم والذي لم يتوقعه الكثير.

ملخص مباراة الاردن والبحرين اليوم

يلا لايف مباراة البحرين والاردن، ومن جانبه، فإن آخر مرة أقیمت فیھا ھذه البطولة كانت عام 2014 وفاز بها المنتخب القطري بهدفين نظيفين، فيما تبدأ مباراة الأردن والبحرين كورة لايف الیوم الأحد 4 أغسطس، الساعة السادسة والنصف بتوقیت القاھرة، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وينقل على قناة الأردن الرياضیة.

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اهداف البحرين والاردن ملخص نتيجة

الاردن البحرين 0 1

نتيجة ماتش الأردن والبحرين بطولة غرب اسيا لقاء يترقبه عشاق الساحرة المستديرة، ويسعى كل فريق إلى رفع راية النصر أمام الفريق الآخر، وتلك المباراة تشهد دخول البحرين في أول مواجهة ضمن البطولة ويسعى للفوز حتى يثبت نفسه ويحصل على ثقة عالية من الوسط الرياضي سواء من قبل اللاعبين أو الجمهور أو الجهاز الإداري.

وينقل لعبة الاردن والبحرين على التليفزيون حصرا على الكويت الرياضية – العراقية الرياضية – الأردن الرياضية، بتعليق كل من عمر الشرهان – أمير علي – أحمد الخلايلية على الترتيب.

ملخص مباراة الاردن ضد البحرين بطولة اتحاد غرب اسيا بطولة اتحاد غرب اسيا، حيثُ أكد المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم البلجيكي فيتال بوركيلمانز، أنه يتغيب عن المواجهة العديد من اللاعبين، أبرزهم عامر شفيع ومعتز ياسين، عبد الله الفاخوري، ياسين البخيت، وبهاء عبد الرحمن، وبهاء فيصل، موسى التعمري، وعمر هاني، وسط مساعي عدجيدة للفوز استعداداً إلى التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022.