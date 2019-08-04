نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية السيتي يفوز بركلات الترجيح ليستمر على عرش...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز دائماً عرب نيوز في كل مكان على وجه الكرة الأرضية، من عاشقي الساحرة المستديرة، أنتم على موعد اليوم مع الإثارة والمتعة وفنون كرة القدم الجميلة، ولما لا وهي مباراة تجمع بين كبيري الكرة الانجليزية على كأس السوبر الانجليزي (كأس الدرع الخيرية)، التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس في أنجلترا، ونحن من خلال هذا المقال سنضع بين أيديكم كافة تفاصيل اللقاء، من التشكيل المتوقع للفريقين وإحصائيات بطولة كأس الدرع الخيرية، وكل التفاصيل والأسئلة التي ترد في خاطركم فتابعونا.

فاز مانشستر سيتي على ليفربول بركلات الترجيح، ليتوج بكأس الدرع الخيرية، و بالبطولة المحلية الخامسة على التوالي، ليعلنها صريحة من البداية أنه لن يفرط في اللقب الذي يحمله الموسم الماضي، وجاءت المباراة متوسطة المستوى سيطر السيتي على الشوط الأول، وليفربول على الشوط الثاني، ليحتكما إلي ضربات الترجيح التي تبتسم للسيتي.

تنطلق اليوم في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، أولى منافسات الكرة الانجليزية بمباراة السوبر بين ليفربول ومانشستر سيتي، على كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

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المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة معلق المباراة ملعب المباراة مانشستر سيتي*ليفربول 4.00 بتوقيت القاهرة، 5.00 بتوقيت مكة بي أن سبورت HD1 خليل البلوشي استاد ويمبلي

مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم والقنوات الناقلة

مباراة الدرع الخيرية أو مباراة (السوبر) تقام في أفتتاحية الموسم، وتجمع بين بطل الدوري الانجليزي الممتاز “البيريمرليج” وبطل كأس الاتحاد”FACUP”، وبما أن مانشستر سيتي حائز على البطولتين العام الماضي فأن , وصيف الدوري يكون هو الطرف الثاني في مباراة كأس الدرع الخيرية.

تشكيل ليفربول المتوقع للمباراة أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: اليسون.

خط الدفاع: فان دايك، روبرتسون، ماتيب، ارنولد.

خط الوسط: ميلنر، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: فرمينيو، أوريجي، محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي اليوم

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: زينتشينكو ، أوتامندي، ستونز، ووكر.

خط الوسط: جوندوجان، برناندو سيلفا، كيفن دي برونيه.

الهجوم: سيرجيو أجويرو، رحيم ستيرلينج، ساني.

تاريخ بطولة كأس الدرع الخيرية والفرق الحاصلة عليها

مانشستر يونايتد : صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب حيث فاز 21 مره منها 4 القاب مشتركة. ارسنال: فاز باللقب 15 مرة منها مرة بصورة مشتركة. ليفربول: فاز 15 مرة منها 5 القاب مشتركة أخرها عام 2006. ايفرتون : فاز 9 القاب منها مرة مشتركة. توتنهام: فاز 7 مرات منها 3 بصورة مشتركة. مانشستر سيتي: فاز 5 مرات كان أخرها العام الماضي.

وفي نهاية المقال نرجو مشاهدة مباراة ممتعة كعادة مباريات الكرة الانجليزية.