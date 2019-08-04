اتحاد الكرة يصمم درع جديد للدوري المصري وتسليمه للأهلي

اعلن مسئولين اتحاد الكرة استقرارهم على تصميم درع جديد للدوري المصري لكي يتم تسلميه لنادي الأهلي خلال حفل الأوسكار الذي يتم الإعداد لإقامته عقب عيد الأضحى المبارك، كما أنه سيتم تصميم درع جديد لكأس مصر وتسليمه أيضاً لبطل النسخة الحالية 2018\2019.

كما أن مسئولين اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم وهو المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بـأعمال رئيس الاتحاد مع بعض الشركات لكي يتم الوصول إلى الأفضل، كما أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت إلغاء القرعة الموجهة في الدوري الجديد الذي سوف ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، كما أن اللجنة قررت إلغاء القرعة الموجهة اعتبارا من دور ال16 لبطولة كأس مصرفي النسخة الجديدة على أن تكون القرعة موجهة في الأدوار التمهيدية.