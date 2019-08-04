الثلاثي أيمن أشرف وسليمان والشناوي ينتظمون في تدريبات الأهلي

يبدأ الثلاثي وليد سليمان ومحمد الشناوي وأيمن أشرف لاعبين الفريق الأول لكرة القدم، في مران الفريق يوم غد بعد أن ينتهوا من فترة راحتهم السلبية اليوم، كما أن الجهاز الفني كان بقيادة مارتن لاسارتي وقد منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية بالإضافة عن الفريق الذي قد عاد لاستكمال تدريباته يوم الجمعة الماضي.

كما أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق “اطلع برا” وهو بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا، والجهاز الفني استقر لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي على إقامة مباراة العودة أمام “اطلع برا” في دور ال64 أبطال أفريقيا، وذلك سيكون يوم 23 أغسطس القادم.