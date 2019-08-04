شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كابوريا يوقع على عقود الإعارة لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو طلائع الجيش فى تمديد إعارة أحمد كابوريا من الزمالك، وانضم اللاعب لمعسكر طلائع الجيش فى الإسكندرية. ووقع اللاعب على العقد الجديد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، ويسرى عرفان المدير الإدارى للفريق . وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد. Advertisements وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين، وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

كابوريا

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