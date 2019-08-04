شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاحد 4 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الأحد الموافق 4/ 8/ 2019 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها الزمالك يضم إمام عاشور من المحلة لمدة 5 مواسم، و3 خواجات مرشحون للتدريب.

الزمالك يضم إمام عاشور من المحلة لمدة 5 مواسم

وقع مسئولو نادى الزمالك، عقود ضم إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة، بشكل رسمى، اليوم الأحد، وذلك فى الصفقة رقم 11 فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الأمامى بالفريق الأبيض.

المحلة يتسلم 6.5 مليون جنيه من الزمالك بعد توقيع إمام عاشور

حصل مسئولو غزل المحلة على 6.5 مليون جنيه بشكل فورى بعد توقيع عقود انضمام إمام عاشور من المحلة إلى الزمالك، فى الجلسة التى عقدت اليوم بمقر قلعة ميت عقبة، وذلك بعد انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء.

3 خواجات مرشحون لتدريب الزمالك ..تعرف عليهم

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة فى نادى الزمالك أنه يتم التفاوض حاليا مع 5 أو 6 مدربين لتولى المهمة الفنية للفريق الكروى ، خلفا لخالد جلال الذى تمت إقالته بعد ضياع بطولة الدورى .

فيديو.. مرتضى منصور يتبرأ من رسائل السب والقذف من هاتفه

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تبرأ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، من رسائل السب والقذف التى يتم إرسالها لبعض الأشخاص المرموقين من رقم هاتفه المحمول، مؤكدًا أن هناك عصابة تقوم بانتحال صفته عن طريق استخدام رقم هاتفه.

حسام باولو: لم أحسم وجهتى وأدرس عدة عروض محلية

أكد حسام باولو مهاجم الزمالك المنتهى إعارته لنادى الداخلية بنهاية الموسم، إنه لم يحسم وجهته حتى الأن، مشيرًا إلى إنه تلقى العديد من العروض ومازال يقوم بدراستها قبل الاستقرار على أحدهما.

كاسونجو يحصل على "6.5 "مليون جنيه فى الموسم خلال إعارته للوداد المغربى

يحصل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوداد المغربى، لمدة موسم واحد، على راتب قدره 6.5 مليون جنيه خلال فترة الإعارة التى جاءت ضمن صفقة انتقال المغربى محمد أوناجم جناح الوداد إلى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مران الزمالك.. عودة "النقاز".. ومحمود علاء خارج التدريبات الجماعية