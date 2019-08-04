إف سي يتعادل مع المصري بدون أهداف ودياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق إف سي مصر مع نادي المصري البورسعيدي بدون أهداف فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب فندق توليب الفرسان بالإسماعيلية استعداداً لبطولة الدورى المقرر إنطلاقها 19 سبتمبر المقبل. أدار ودية المصري و إف سي طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد لكرة القدم مكون من ابراهيم محجوب حكماً للساحة ومعه أحمد بكر ومحمد زين العابدين “زيزو” كمساعدين. وصعد نادى إف سى مصر للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه تحت قيادة محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق. يبحث مسئولو نادى إف سى مصر ضم عدد من الصفقات خلال الفترة المقبلة، من أجل البقاء فى بطولة الدورى الممتاز لموسم 2019 - 2020، المرجح انطلاقه فى النصف الثانى من سبتمبر.

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