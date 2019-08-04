القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم 4 / 8 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلي يفتتح مبني غرف الملابس الجديد.. صور

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غرف لاعبى الفريق الاول لكرة القدم بمدرج التتش والتي تم تأسيسها بمواصفات عالمية حيث يضم جيم وقاعة للمحاضرات وغرف تغير الملابس وجاكوزى وساونا واجهزة التأهيل ومكاتب ادارية الجهازين الفني والإداري.

الأهلى يرفض رحيل على معلول للإمارات فى الصيف

تلقى على معلول ظهير أيسر الأهلى عرضاً إماراتياً مغرياً للانتقال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من جانبها رفضت إدارة الأهلى فكرة مناقشة العرض من الأساس نظراً للحاجة الفنية للاعب، والذي يعد أهم لاعبي الفريق فى الموسم المنقضي.

ونجح على معلول فى إحراز 8 أهداف وصناعة مثلهما رغم كونه مدافعاً، ليصبح أحد أهم أسباب حسم الأهلى لبطولة الدوري العام هذا الموسم.

وتلقى علي معلول العديد من العروض خلال الفترة الماضية بخلاف العرض الإماراتي أبرزها من الأهلى السعودي، إلا أن إدارة الأهلى تمسكت باللاعب وقامت بتمديد عقده، فى الوقت الذي يدرس الدولي التونسي الاستمرار فى القلعة الحمراء حتى موعد الإعتزال.