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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم 4 / 8 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:
الأهلي يفتتح مبني غرف الملابس الجديد.. صور
افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غرف لاعبى الفريق الاول لكرة القدم بمدرج التتش والتي تم تأسيسها بمواصفات عالمية حيث يضم جيم وقاعة للمحاضرات وغرف تغير الملابس وجاكوزى وساونا واجهزة التأهيل ومكاتب ادارية الجهازين الفني والإداري.
الأهلى يرفض رحيل على معلول للإمارات فى الصيف
تلقى على معلول ظهير أيسر الأهلى عرضاً إماراتياً مغرياً للانتقال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من جانبها رفضت إدارة الأهلى فكرة مناقشة العرض من الأساس نظراً للحاجة الفنية للاعب، والذي يعد أهم لاعبي الفريق فى الموسم المنقضي.
ونجح على معلول فى إحراز 8 أهداف وصناعة مثلهما رغم كونه مدافعاً، ليصبح أحد أهم أسباب حسم الأهلى لبطولة الدوري العام هذا الموسم.
وتلقى علي معلول العديد من العروض خلال الفترة الماضية بخلاف العرض الإماراتي أبرزها من الأهلى السعودي، إلا أن إدارة الأهلى تمسكت باللاعب وقامت بتمديد عقده، فى الوقت الذي يدرس الدولي التونسي الاستمرار فى القلعة الحمراء حتى موعد الإعتزال.
الأهلى يحدد 23 أغسطس لإياب دور الـ64 أمام بطل جنوب السودان
استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، على إقامة مباراة العودة أمام "إطلع بره" بطل جنوب السودان فى دور الـ64 بدورى أبطال افريقيا، يوم 23 أغسطس الجارى.
موعد مباراة العودة جاء بعد المناقشة التى دارت بين أعضاء الجهاز الفنى وتم إبلاغ إدارة النادى بالموعد المحدد للمباراة والتى ستقام ببرج العرب.
ويلتقى الأهلى مع "إطلع بره" بطل جنوب السودان فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب فى مباراة الذهاب، وهي المباراة الأولى وصاحب الأرض فيها بطل جنوب السودان، الذى طلب إقامة المباراة بالقاهرة ووافق الأهلى والاتحاد الأفريقي على طلبهم، وتحدد الموعد والملعب الذى سيستضيف اللقاء
سليمان والشناوى وأيمن أشرف ينتظمون فى تدريبات الأهلى غداً
ينتظم الثلاثي وليد سليمان ومحمد الشناوى وأيمن أشرف، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، فى مران الفريق غدا، الاثنين، بعد انتهاء راحتهم السلبية اليوم.
وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية إضافية عن الفريق الذى عاد لاستئناف تدريباته الجمعة الماضى.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع برة»، بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس الجارى فى ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.
عبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات استقبال بطل جنوب السودان
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة تنسيقية مع سمير عدلى المدير الإدارى بالفريق للاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق «اطلع برة»، بطل جنوب السودان الذى يستعد لمواجهة الأهلي يوم 11 أغسطس الجارى فى ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.
عبد الحفيظ يستفسر عن موقف المُصابين في الأهلي
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على اللاعبين المصابين وكافة التفاصيل الخاصة ببرامج العلاج والتأهيل الخاصة بهم.
وشهدت الجلسة التأكيد على سير البرامج التأهيلية بنجاح وتحسن حالة اللاعبين المصابين؛ وهم شريف إكرامى ومحمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد ومؤمن زكريا.
وكان الجهاز الفنى للفريق أكد من قبل أن شريف إكرامى حارس الفريق يحتاج إلى أسبوعين للعودة من جديد للتدريبات الجماعية، فى الوقت الذى يحتاج فيه سعد سمير إلى 3 أسابيع.
وفيما يتعلق بإصابة محمد محمود، أكد الجهاز الفنى أنه يحتاج إلى شهر، فى حين يحتاج مؤمن زكريا إلى فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع فى الوقت الذى يستكمل فيه كريم نيدفيد تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته بعد إجراء جراحة الغضروف.
والمعروف أن سعد سمير ومؤمن زكريا يعانيان من الإصابة فى الركبة، بينما خضع شريف إكرامى لجراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة، فى حين ينفذ محمد محمود الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بالرباط الصليبى.
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