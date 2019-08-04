شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدرس افتتاح قناة فضائية للدفاع عن حقوق ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى المقاولون العرب جديته فى إنشاء قناة فضائية تبث أخبار النادى وتكون منبر لكشف كل الحقائق والدفاع عن حقوق ذئاب الجبل، وفقا لما كشفه المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة النادى والمشرف العام على الكرة، خلال إجتماعه بالعاملين فى قطاع الناشئين اليوم الأحد. Advertisements

واجتمع عصر اليوم المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة ومحمد رضوان رئيس قطاع الناشئين ومجدى مصطفى بالأجهزة الفنية والادارية والطبية للقطاع لبحث ترتيبات الموسم الجديد بعد انتهاء فترة الاختبارات .

أكد محمد عادل أن نادى المقاولون العرب هو فخر لمصر باعتباره أكثر الأندية حصولا على البطولات بعد قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك ، مطالبا جميع مدربي القطاع أن يزرعوا الانتماء بداخل لاعبى القطاع سواء فرق الناشئين او البراعم وان يجاهدوا على خلق ناشئ مميز وان يكون مستواه الاخلاقى مثل المستوى الفنى لان الانتماء فى ذلك الوقت اصبح عملة نادرة لدى اللاعبين

شدد المشرف على الكرة ، على أن المقاولون قادر على صنع محمد صلاح أخر بالعمل والحيادية ، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة إعلامية كبيرة لتعريف كل الاجيال بتاريخ قلعة ذئاب الجبل هذا الصرح العملاق، وأعلن ان المقاولون يدرس بجدية إنشاء قناة فضائية تبث أخبار النادى وتكون منبر لكشف كل الحقائق والدفاع عن حقوق ذئاب الجبل.