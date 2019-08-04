شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بالبطولة العربية للكاراتيه بـ33 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت مصر بلقب البطولة العربية للكاراتيه شباب وناشئين، التى تقام بتونس بالتفوق على صاحب الأرض .

وحقق منتخب الكاراتيه المركز الأول برصيد 19 ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات. وجاءت تونس بالمركز الثانى برصيد 7 ذهبيات و9 فضيات و13 برونزية. وحلت المغرب بالمركز الثالث بعدد 4 ذهبيات و5 فضية و12 برونزيات. وتضم بعثة المنتخب فى البطولة 38 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى 11 فردا، منهم سيد نصر رئيس البعثة، والإداريين والمدربين والحكام والطبيب.

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