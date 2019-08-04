شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتسلم 6.5 مليون جنيه من الزمالك بعد توقيع إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو غزل المحلة على 6.5 مليون جنيه بشكل فورى بعد توقيع عقود انضمام إمام عاشور من المحلة إلى الزمالك، فى الجلسة التى عقدت اليوم بمقر قلعة ميت عقبة، وذلك بعد انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يتسلم مسئولو المحلة على باقى قيمة الصفقة على ثلاث دفعات ستكون كل دفعة كل 6 أشهر خلال الفترة المقبلة حيث تعد قيمة انتقال اللاعب بشكل كامل من المحلة إلى الزمالك مقدرة بـ12 مليون جنيه.

وجاء توقيع إمام عاشور للزمالك وانضمامه اليوم ليكون الصفقة رقم 11 لقلعة ميت عقبة بعد ضم 8 لاعبين جدد هم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض.