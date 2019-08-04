شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يفوز على شهداء الإسماعيلية 1/2 ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح بلدية المحلة في الفوز على فريق شهداء الإسماعيلية، بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في المباراة الودية التي جمعتهما على أحد ملاعب فنادق الإسماعيليةـ في اطار استعدادات الفريقين لدوري القسم الثاني .

سجل هدفى البلدية مراد رجب في الدقيقة 29 من الشوط الأول، ومحمود شهاب في الدقيقة 10 بالشوط الثاني.

Advertisements

وكان البلدية قد دخل معسكر بالإسماعيلية قبل 5 أيام، بقيادة المدير الفني الجديد كرم جابر، وجهازه المعاون، وبمشاركة ما يقترب من 28 لاعب.

ومن المقرر أن يتدرب البلدية في الخامسة من مساء الإثنين، قبل ختام المعسكر والعودة عقب المران للحصول على راحة.