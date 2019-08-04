شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. طلائع الجيش يمدد تعاقد علي الفيل 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي طلائع الجيش في تمديد تعاقد علي الفيل مدافع الفريق لمدة ثلاث مواسم مقبلة ، وقد وقع اللاعب علي العقد الجديد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري للفريق . ويقيم طلائع الجيش معسكرا مغلق بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد فى الوقت الحالى ، بعدما تعاقد مجلس الإدارة مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد. Advertisements وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب . وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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